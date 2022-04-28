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Более 610 детей в Украине пострадали из-за российской вооруженной агрессии
Более 217 детей в Украине пострадали из-за российской вооруженной агрессии. Об этом сообщает телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины.
"Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, по состоянию на утро 28 апреля 2022 года число жертв-детей не изменилось - 217. Не изменились и официальные данные относительно раненых — более 393", — сказано в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Парламентская ассамблея совета Европы одобрила создание международного трибунала для расследования российской агрессии.