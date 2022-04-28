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Понад 610 дітей в Україні постраждали через російську збройну агресію
Понад 217 дітей в Україні постраждали через російську збройну агресію. Про це повідомляє телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.
"Понад 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 28 квітня 2022 року кількість жертв-дітей не змінилася - 217. Не змінилися і офіційні дані щодо поранених - понад 393", - сказано в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській - 15.
1508 навчальних закладів пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ. При цьому 102 із них повністю зруйновані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Парламентська асамблея ради Європи схвалила створення міжнародного трибуналу для розслідування російської агресії.