Больница в Херсонской области получила критически необходимое водоочистное оборудование на сумму 1,8 миллиона гривен

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В данной больнице ежедневно находятся более 60 пациентов и 40 работников. Заведение использует более 500 литров чистой питьевой воды в день только для приготовления питания. Теперь медицинское учреждение сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Соответствующее водоочистное оборудование было закуплено и установлено в рамках совместной инициативы благотворительного фонда Твоя опора, сети магазинов ЭКО МАРКЕТ и победителей Евровидения 2022, группы Kalush Orchestra.

"россия совершает страшные преступления – убивает, калечит, разрушает, уничтожает все украинское. Они продолжают лишать нас элементарных бытовых потребностей – электроэнергии, тепла, воды... Наш фонд ежедневно получает новые и новые запросы на помощь. Поэтому настолько важно продолжать работать объединено и сплочено, чтобы помогать преодолевать последствия террора там, где в этом нуждаются больше всего. спасибо за их активную позицию и поддержку украинцев в эти нелегкие времена. Результат в очередной раз доказывает, насколько важно бизнесу, публичным лицам и благотворительным фондам объединять свои усилия. Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора".

Год назад россияне совершили военное преступление и взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теракт стал одной из самых больших в истории Украины техногенных катастроф: были затоплены огромные территории, вода накрыла от 20 до 30 тысяч домов, а по меньшей мере 150 тонн химикатов смыло водой в Днепр. Вместе это повлекло за собой огромные проблемы в регионе, связанные с загрязнением источников питьевой воды. Особенно остро ситуация отразилась на больницах.

"Мы очень рады, что совместными усилиями наших команд и донатов, неравнодушных к трагедии на Каховской ГЭС украинцев, нам удалось закупить оборудование для больницы в Херсонской области. Враг продолжает уничтожать нашу страну, поэтому мы должны быть еще более сплоченными. Спасибо всем, кто присоединился к сбору, спасибо за каждый ваш донат”, – комментируют участники группы Kalush Orchestra.

Всего в рамках совместной инициативы по поддержке медицинского учреждения было собрано 1,8 миллиона гривен. Эти средства были использованы для закупки и монтажа водоочистного оборудования в больнице, а именно автоматизированной электролизной установки Оxil-600 для производства гипохлорита натрия производительностью до 600 г/час с активным хлором в комплекте.

“Мы были приятно удивлены той поддержкой, которую показали украинцы во время этого сбора. Это уже не первый раз ЭКО МАРКЕТ помогает Херсону, однако на этот раз активность наших гостей была просто невероятная. Каждый 16-й посетитель нашей сети сделал донат, благодаря чему чуть больше месяца нам удалось собрать весь необходимый остаток средств для закупки водоочистного оборудования. Именно такие инициативы показывают, насколько мощные результаты могут быть достигнуты благодаря сотрудничеству", – резюмирует Инна Мирошниченко, президент ЭКО МАРКЕТ.

Напомним, Каховское водохранилище до войны было самым большим в Украине по объему – 18,2 кубических километра и обеспечивало питьевой водой более 1 миллиона человек.