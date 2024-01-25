Чиста вода для лікарні в Херсоні: ЕКО МАРКЕТ доєднується до збору Kalush Orchestra

ЕКО МАРКЕТ доєднався до спільної ініціативи Kalush Orchestra та БФ “Твоя опора” зі збору коштів на водоочисні споруди для одного з медзакладів Херсонщини.

Херсонська область все ще відчуває проблеми з доступом до чистої води після знищення Каховської ГЕС – найбільше водосховище України забезпечувало нею понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тонн хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті потоком води в Дніпро. Велика частина з них залишаються в річці, роблячи воду звідти небезпечною для вживання людьми.

Відновлення екосистеми може тривати роками. Тож водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води.

“Чиста вода – забезпечує життя, а лікарня – це саме те місце, де вона вкрай необхідна. Ми об’єдналися з ЕКО МАРКЕТ для того, щоб спільними зусиллями забезпечити лікарню водоочисними спорудами й покращити існуючу доволі критичну ситуацію.” – коментують учасники гурту Kalush Orchestra

Підтримати ініціативу можна зробивши благодійний внесок на сайті БФ “Твоя опора” та в усіх магазинах ЕКО МАРКЕТ, пожертвувавши на касі будь-яку суму кратну 1 грн.

“У жовтні минулого року, завдяки донатам тисяч українців, ми спільно з БФ “Твоя опора” та “Я допомагаю” передали 470 сім’ям Херсонщини гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Тож коли нам випала можливість ще раз допомогти херсонцям, ми відразу погодились” – коментує Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

Медичний заклад, для якого проводиться збір, обслуговує мешканців кількох громад.

“Сьогодні Херсонщина щоденно потерпає не тільки від ворожих обстрілів, але й бореться з проблемою відсутності питної води. Це пекло, яке стало нашою реальністю. Тому настільки важливо не опускати руки та продовжувати допомагати. Адже лікарням Херсону потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз. Переконана, що саме завдяки об’єднанню фондів, публічних особистостей та великого бізнесу навколо такої болючої теми спрацює ефективно. Тож закликаю всіх людей приєднуватися до проєкту – робити добро так легко!” – зазначила Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ «Твоя опора».