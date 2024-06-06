Лікарня на Херсонщині отримала критично необхідне водоочисне обладнання на суму 1,8 мільйона гривень

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У даній лікарні щодня перебуває понад 60 пацієнтів та 40 працівників. Заклад використовує понад 500 літрів чистої питної води на день лише для приготування харчування. Відтепер медичний заклад зможе самостійно забезпечувати свої потреби.

Відповідне водоочисне обладнання було закуплене та встановлене в межах спільної ініціативи благодійного фонду “Твоя опора”, мережі магазинів ЕКО МАРКЕТ та переможців Євробачення 2022, гурту Kalush Orchestra.

"росія чинить страшні злочини – вбиває, калічить, руйнує, знищує все українське. Вони продовжують позбавляти нас елементарних побутових потреб – електроенергії, тепла, води... Наш фонд щодня отримує нові й нові запити на допомогу. Тому настільки важливо продовжувати працювати об’єднано та згуртовано, аби допомагати долати наслідки терору там, де цього потребують найбільше. Я щиро вдячна всім, хто долучився до нашого проекту, – завдяки вам, лікарня отримала доступ до чистої питної води. Я радію нашому партнерству з Kalush Orchestra та ЕКО МАРКЕТ і дякую за їх активну позицію та підтримку українців у ці нелегкі часи. Результат вчергове доказує, наскільки важливо бізнесу, публічним особам та благодійним фондам об’єднувати свої зусилля. Адже такі колаборації дозволяють працювати в рази ефективніше, досягаючи цілей значно швидше", - говорить Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ “Твоя опора”.

Рік тому росіяни вчинили воєнний злочин та підірвали дамбу Каховської ГЕС. Теракт став однією з найбільших в історії України техногенних катастроф: були затоплені величезні території, вода накрила від 20 до 30 тисяч будинків, а щонайменше 150 тонн хімікатів змило водою в Дніпро. Разом це спричинило величезні проблеми в регіоні, пов’язані з забрудненням джерел питної води. Особливо гостро ситуація відобразилась на лікарнях.

“Ми надзвичайно раді, що спільними зусиллями наших команд та донатам, небайдужих до трагедії на Каховської ГЕС українців, нам вдалося закупити обладнання для лікарні в Херсонській області. Ворог продовжує нищити нашу країну, тож ми маємо бути ще згуртованішими. Дякуємо усім, хто доєднався до збору, дякуємо за кожен ваш донат”, – коментують учасники гурту Kalush Orchestra.

Всього в межах спільної ініціативи для підтримки медичного закладу було зібрано 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були використані на закупівлю та монтаж водоочисного обладнання у лікарні, а саме автоматизованої електролізної установки Оxil-600 для виробництва гіпохлориту натрію продуктивністю до 600 г/годину з активним хлором в комплекті.

“Ми були приємно вражені тією підтримкою, яку показали українці під час цього збору. Це вже не вперше ЕКО МАРКЕТ допомагає Херсонщині, проте цього разу активність наших гостей була просто неймовірна. Кожен 16-й відвідувач нашої мережі зробив донат, завдяки чому трохи більше ніж за місяць нам вдалося зібрати весь необхідний залишок коштів для закупівлі водоочисного обладнання. Саме такі ініціативи показують, наскільки потужні результати можуть бути досягнені завдяки співпраці”, – резюмує Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

Нагадаємо, Каховське водосховище до війни було найбільшим в Україні за об’ємом – 18,2 кубічних кілометри та забезпечувало питною водою понад 1 мільйон людей.