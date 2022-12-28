Цены на продукты для праздничного стола: в каких супермаркетах дешевле

В каком столичном супермаркете можно сэкономить, чтобы купить необходимые продукты питания к новогодне-рождественскому столу, читайте в материале.

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Цены на продукты питания в супермаркетах Киева

Мониторинг цен на продукты питания к новогодне-рождественскому столу проводился 26-27 декабря 2022 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны четыре столичных супермаркета - АТБ, Сільпо, Ашан и Novus.

Набор проанализированных продуктов традиционно покупают для приготовления блюд на Новый год и Рождество. Также проанализированы некоторые базовые продукты из потребительской корзины.

После анализа цен выяснилось для покупки базового набора продуктов (например, молоко, сметана, кофе и прочее) и товаров для приготовления блюд к праздничному столу, как салат "Селедка под шубой", закуски к столу, дешевле в супермаркете Novus.

Так, если каждый базовый товар и продукты к праздничному столу из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, в Novus нужно заплатить 1209,64 гривен.

За аналогичный продуктовый набор больше денег нужно заплатить в супермаркете Сільпо – 1294,91 гривен.

Чтобы приобрести такое же количество товаров в продуктовой сети Ашан нужно заплатить 1394,50 гривен, а в супермаркете АТБ – 1395,59 гривен.

Рассмотрим цены на некоторые продукты питания к новогодне-рождественскому столу.

Закуски, фрукты и пирожные

Чтобы сделать закуски с форелью слебосоленой, дешевле всего рыбу можно приобрести в супермаркете Novus - 299,00 гривен за упаковку (240 г). В АТБ филе форели слабосоленой (240 г) можно приобрести за 310,40 гривен. Ритейлеры Сільпо и Ашан продают филе форели слабосоленой (240 г) по цене 369 гривен и 381,50 гривен соответственно.

Нарезанный батон можно приобрести практически по одинаковой цене почти во всех вышеупомянутых супермаркетах. Так, в Novus он стоит 23,49 гривен, в АТБ – 23,50 гривен, а в Сільпо – 23,59 гривен. Дороже всего батон нарезанный стоит в супермаркете Ашан - 27,50 гривен.

Сыр плавленый (160 г) в Ашан стоит 51,00 гривен, в АТБ – 53,80 гривен, а в Novus – 54,89 гривен. Дороже всего этот продукт предлагает супермаркет Сільпо - 57,49 гривен.

Килограмм бананов дешевле всего можно приобрести в супермаркете Novus по цене 64,99 гривен, а на копейку дороже в Сільпо – 65,00 гривен. В Ашан килограмм бананов стоит 69,90 гривен. Дороже всего килограмм бананов продает супермаркет АТБ по цене 69,95 гривен.

Пирожные заварные с кремом дешевле стоят в супермаркете АТБ – 22,90 гривен. В Novus пирожные заварные с кремом можно приобрести за 23,39 гривен, в Сільпо за 24,39 гривен, а дороже всего в Ашан по цене 25,50 гривен.