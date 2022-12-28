Ціни на продукти для святкового столу: в яких супермаркетах дешевше

В якому столичному супермаркеті можна заощадити, щоб купити необхідні продукти харчування до новорічно-різдвяного столу, читайте у матеріалі.

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Ціни на продукти харчування в супермаркетах Києва

Моніторинг цін на продукти харчування до новорічно-різдвяного столу проводився 26-27 грудня 2022 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано чотири столичних супермаркетів - АТБ, Сільпо, Ашан та Novus.

Набір продуктів, які проаналізовано, традиційно купують для приготування страв на Новий рік та Різдво. Також проаналізовано деякі базові продукти зі споживчого кошика.

Після аналізу цін з‘ясувалося для покупки базового набору продуктів (наприклад, молоко, сметана, кава та інше) та товарів для приготування страв до святкового столу, як салат "Оселедець під шубою", закуски до столу, дешевше у супермаркеті Novus.

Так, якщо кожного базового товару та продуктів до святкового столу з таблиці купити по кілограму та по одній одиниці в упаковці, в Novus треба заплатити 1209,64 гривень.

За аналогічний продуктовий набір більше грошей треба заплатити у супермаркеті Сільпо - 1294,91 гривень.

Щоб придбати таку ж саму кількість товарів у продуктовій мережі Ашан треба заплатити 1394,50 гривень, а в супермаркеті АТБ - 1395,59 гривень.

Розглянемо ціни на деякі продукти харчування до новорічно-різдвяного столу.

Закуски, фрукти та тістечка

Щоб зробити закуски з форелью слебосолоною найдешевше рибу можна придбати у супермаркеті Novus - 299,00 гривень за упаковку (240 г). В АТБ шматок філе форелі слабосолоної (240 г) можна придбати за 310,40 гривень. Рітейлери Сільпо та Ашан продають шматок філе форелі слабосолоної (240 г) за ціною 369 гривень та 381,50 гривень відповідно.

Батон нарізаний можна придбати практично за однаковою ціною майже у всіх вищезгаданих супермаркетах. Так, в Novus він коштує 23,49 гривень, в АТБ - 23,50 гривень, а в Сільпо - 23,59 гривень. Найдорожче батон нарізаний коштує у супермаркеті Ашан - 27,50 гривень.

Сир плавлений (160 г) в Ашан коштує 51,00 гривень, в АТБ - 53,80 гривень, а в Novus - 54,89 гривень. Найдорожче цей продукт пропонує супермаркет Сільпо - 57,49 гривень.

Кілограм бананів найдешевше можна придбати у супермаркеті Novus за ціною 64,99 гривень, а на копійку дорожче в Сільпо - 65,00 гривень. В Ашан кілограм бананів коштує 69,90 гривень. Найдорожче кілограм бананів продає супермаркет АТБ за ціною 69,95 гривень.

Тістечка заварні з кремом дешевше коштують в супермаркеті АТБ - 22,90 гривень. В Novus тістечка заварні з кремом можна придбати за 23,39 гривень, в Сільпо за 24,39 гривень, а найдорожче в Ашан за ціною 25,50 гривень.