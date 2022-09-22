Из 50 самых популярных онлайн-медиа 7 нарушают языковое законодательство

В Украине провели мониторинг деятельности 50 самых популярных онлайн-медиа соблюдения требований языкового законодательства.

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Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.

Так, по результатам мониторинга установлено, что 7 онлайн-медиа нарушают Закон: два ( Багнет и Голос.ЮА ) подают информацию исключительно на негосударственном языке, 5 - не обеспечивают загрузку украиноязычной версии интернет-представительства по умолчанию (Политика, Волна, Вести, Ракурс).

43 (86%) обследованных онлайн-медиа придерживаются требований части шестой статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", из них 6 онлайн-медиа представляют информацию на странице исключительно на украинском языке ( Суспільне, Запад.нет, Радио Свобода, Новинка, Комментарии, Подробности) .

Кроме того, во время мониторинга установлено, что в основном версия страницы на государственном языке содержит по объему и содержанию одинаковое или большее количество информации по сравнению с версиями на других языках.

Украинскоязычная и русскоязычная версия преимущественно совпадают по информационному наполнению. Англоязычные версии интернет-представительств онлайн-медиа обычно имеют меньшее количество разделов, информационных сообщений, а также частоту обновления контента.

Кроме украинского языка, ведущие онлайн-медиа представляют информацию в большинстве своем на русском языке. Третьим по популярности является английский язык. Украинское национальное информационное агентство " Укринформ " также пользуется испанским, немецким, французским, польским и японским языками.

Мониторинг осуществлялся путем анализа информации, размещенной на страницах интернет-представительств 50 ведущих онлайн-медиа по уровню посещаемости (по данным Института массовой информации по состоянию на конец июля-начало августа 2022 года): ТСН, Украинская правда, Новое время, Цензор, РБК- Украина, Канал 24, Лига, Эспрессо, Гордон, Фокус, Корреспондент, УНИАН, Обозреватель, Главком, Газета.ЮА, Апостроф, Общественное, Запад.нет, Украинские новости, Укринформ, Дело.ЮА, Радио Свобода, Телеграф, Новинка, Общественное, УНН, Политика, Левый берег, Слово и Дело, Знай, Зеркало недели, Волна, Комментарии, Интерфакс-Украина, КП в Украине, Новости.Live, Вести, Буквы, Бабель, сайт газеты "Факты", Багнет, Экономические новости, Украинская служба BBC, Антикор, ICTV, Подробности, Ракурс, Прямой, Голос.ЮА и 5 канал.

Отмечено, что по результатам мониторинга уполномоченный по защите государственного языка приступил к осуществлению мер реагирования в пределах определенных законом полномочий.

Напомним, с 16 июля начали действовать новые нормы "языкового" закона, согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и украиноязычный интерфейс.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.