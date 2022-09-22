З 50 найпопулярніших онлайн-медіа 7 порушують мовне законодавство

В Україні провели моніторинг діяльності 50 найпопулярніших онлайн-медіа щодо дотримання вимог мовного законодавства.

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Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

Так, за результатами моніторингу встановлено, що 7 онлайн-медіа порушують Закон: два (Багнет та Голос.ЮА) подають інформацію виключно недержавною мовою, 5 - не забезпечують завантаження українськомовної версії інтернет-представництва за замовчуванням (РБК-Україна, Політека, Хвиля, Вести, Ракурс).

43 (86%) обстежених онлайн-медіа дотримуються вимог частини шостої статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", з них 6 онлайн-медіа подають інформацію на сторінці виключно українською мовою (Суспільне, Захід.нет, Радіо Свобода, Новинарня, Коментарі, Подробиці).

Окрім цього під час моніторингу встановлено, що здебільшого версія сторінки державною мовою містить за обсягом та змістом однакову або більшу кількість інформації, порівняно з версіями іншими мовами.

Українськомовна та російськомовна версії переважно збігаються за інформаційним наповненням. Натомість англомовні версії інтернет-представництв онлайн-медіа зазвичай мають меншу кількість розділів, інформаційних повідомлень, а також частоту оновлення контенту.

Крім української мови, провідні онлайн-медіа подають інформацію здебільшого російською мовою. Третьою за популярністю є англійська мова. Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" також послуговується іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами.

Моніторинг здійснювався шляхом аналізу інформації, що розміщена на сторінках інтернет-представництв 50 провідних онлайн-медіа за рівнем відвідуваності (за даними Інституту масової інформації станом на кінець липня-початок серпня 2022 року): ТСН, Українська правда, Новое время, Цензор, РБК-Україна, Канал 24, Ліга, Еспресо, Гордон, Фокус, Кореспондент, УНІАН, Обозреватель, Главком, Газета.ЮА, Апостроф, Суспільне, Захід.нет, Українські новини, Укрінформ, Дело.ЮА, Радіо Свобода, Телеграф, Новинарня, Громадське, УНН, Політека, Лівий берег, Слово і Діло, Знай, Дзеркало тижня, Хвиля, Коментарі, Інтерфакс-Україна, КП в Україні, Новини.Live, Вести, Букви, Бабель, сайт газети "Факти", Багнет, Економічні новини, Українська служба ВВС, Антикор, ICTV, Подробиці, Ракурс, Прямий, Голос.ЮА та 5 канал.

Зазначено, що за результатами моніторингу уповноважений із захисту державної мови розпочав здійснення заходів реагування в межах визначених законом повноважень.

Нагадаємо, з 16 липня почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс.

Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.