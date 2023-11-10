Кабмин инициирует создание госреестра пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ

Кабинет министров инициировал создание государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании 10 ноября Кабмин одобрил соответствующий проект закона об учете лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате агрессии РФ. На данный момент он еще не внесен в парламент.

По словам Мельничука, документ предлагает определить правовые и организационные основы создания и функционирования этого реестра. В нем будет вестись учет указанной категории людей и обмен соответствующей информацией между государственными инфосистемами в части фиксации вреда жизни и здоровью граждан.

Также реестр будет учитывать расходы государственного, местных бюджетов и бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Отметим также, что в пятницу правительство также приняло постановление, которым внесло изменения в порядок использования бюджетных средств для защиты и обеспечения прав и свобод лиц, лишенных свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или властями РФ по политическим мотивам, в связи с общественной, политической или профессиональной деятельностью, а также членов их семей.

Как сообщили Мельничук и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, разработавшее документ, им предусмотрено:



• усовершенствование механизмов выплат денежной помощи людям, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членам их семей;



• уточнение круга лиц, считающихся членами семьи пленного;



• усовершенствование возмещения расходов на юридическую помощь лицам, в отношении которых установлен факт плена;



• обеспечение права на денежную помощь за период пребывания в плену лицам, в отношении которых факт плена был установлен до вступления в силу закона о социальной и правовой защите пленных (№2010-ІХ);



• введение возможности получения денежной помощи для политзаключенных и их семей через уполномоченных лиц;



• уточнение некоторых аспектов внесения информации в единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.





