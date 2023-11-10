Уряд ініціює створення держреєстру постраждалих від збройної агресії РФ

Кабінет міністрів ініціював створення державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 10 листопада Кабмін схвалив відповідний проект закону про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок агресії РФ. Наразі його ще не внесено до парламенту.

За словами Мельничука, документом пропонується визначити правові та організаційні засади створення та функціонування цього реєстру. В ньому буде вестися облік зазначеної категорії людей та обмін відповідною інформацією між державними інфосистемами в частині фіксації шкоди життю та здоровʼю громадян.

Також реєстр буде обліковувати видатки державного, місцевих бюджетів та бюджетів соціальних фондів, повʼязаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Зазначимо також, що в п'ятницю уряд також прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів на захист і забезпечення прав та свобод осіб, позбавлених свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або владою РФ з політичних мотивів, у звʼязку з громадською, політичною або професійною діяльністю, а також членів їх сімей.

Як повідомили Мельничук та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що розробило документ, ним передбачено:



• удосконалення механізмів виплат грошової допомоги людям, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їхніх сімей;



• уточнення кола осіб, які вважаються членами сім’ї полоненого;



• удосконалення відшкодування витрат на правничу допомогу особам, щодо яких встановлено факт полону;



• забезпечення права на грошову допомогу за період перебування в полоні особам, щодо яких факт полону було встановлено до набрання чинності закону про соціальний і правовий захист полонених (№2010-ІХ);



• запровадження можливості отримання грошової допомоги для політв’язнів та їхніх сімей через уповноважених осіб;



• уточнення деяких аспектів внесення інформації в єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.





