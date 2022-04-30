Кабмин разрешил сбежавшим от войны детям подавать заявление на соцпомощь: с кем нужно прийти

Кабинет министров 29 апреля принял решение, которое позволит обеспечить выплату пособия на проживание детям, которые самостоятельно стали внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Так, установлено, что заявление о выплате помощи на проживание внутренне перемещенному ребенку до 14 лет, прибывшему без сопровождения законного представителя, могут подавать от его имени родственники или крестные родители (при наличии документа, подтверждающего семейные связи с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения).

Кроме того, заявление может подать человек, которого родители или другие законные представители ребенка уполномочили его сопровождать. Для этого нужно предоставить письменное заявление одного из законных представителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Также заявление на соцпомощь может подать лицо, в семью которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки. В таком случае необходимо предоставить копию приказа службы по делам детей о временном устройстве.

Выплата помощи такому ребенку осуществляется в размере 3 тысяч гривен в месяц начиная с марта 2022 в случае обращения за ее предоставлением по 15 мая включительно. Помощь выплачивается на текущий счет "е-Поддержка" или банковский счет заявителя.

"Из-за военных действий есть ситуации, когда малолетние дети до 14 лет эвакуировались без сопровождения родителей или других законных представителей. Причины разные. Кто-то потерял связь с родителями из-за военных действий. В других случаях родители не могли эвакуироваться вместе с ребенком из-за состояния здоровья, необходимости ухода за другим членом семьи, служебных обязанностей, и потому отправили ребенка в условно безопасное место с родственником или знакомым", - объяснила необходимость решения министр Марина Лазебная.

Кроме того, сообщается, что Кабмин с мая продлил выплату пособия на проживание людям, выехавшим из Крыма начиная с 2014 года и ранее получавших пособие на проживание как внутренне перемещенные лица.

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