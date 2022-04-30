Кабмін дозволив дітям, що втекли від війни, подавати заяву на соцдопомогу: з ким треба прийти

Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення, що забезпечить виплату допомоги на проживання дітям, які самостійно стали внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Так, встановлено, що заяву про виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеній малолітній дитині до 14 років, яка прибула без супроводу законного представника, можуть подавати від її імені родичі або хрещені батьки (за наявності документа, що підтверджує сімейні зв'язки з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення).

Крім того, заяву може подати людина, яку батьки або інші законні представники дитини уповноважили її супроводжувати. Для цього треба надати письмову заяву одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування.

Також заяву на соцдопомогу може подати особа, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишились без батьківського піклування. В такому випадку необхідно надати копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.

Виплата допомоги такій дитині здійснюється в розмірі 3 тисяч гривень на місяць, починаючи з березня 2022 року у разі звернення за її наданням до 15 травня 2022 року включно. Допомога виплачується на поточний рахунок "єПідтримка" або банківський рахунок заявника.

"Через воєнні дії маємо ситуації, коли малолітні діти до 14 років евакуювались без супроводу батьків чи інших законних представників. Причини різні. Хтось втратив зв'язок з батьками через воєнні дії. В інших випадках батьки не могли евакуюватись разом з дитиною через стан здоров'я, необхідність догляду за іншим членом родини, службові обов'язки, і тому відправили дитину в умовно безпечне місце з родичем чи знайомим", - пояснила необхіднісьь рішення міністр Марина Лазебна.

Крім того, повідомляється, що Кабмін з травня продовжив виплату допомоги на проживання людям, які виїхали з Криму починаючи з 2014 року і раніше отримували допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com