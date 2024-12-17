Как власть, бизнес и общество будут преодолевать вызовы, связанные с демографическим кризисом

12 декабря в Киеве прошел GET Business Festival 2024, организованный Ekonomika+. В ходе мероприятия более 90 предпринимателей — специалистов в сфере маркетинга, digital, PR, цифровых технологий, e-commerce и финансов — поделились собственным опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, изменяющегося бизнес-климата, неопределенности и ограниченных ресурсов. О чем шла речь на панельной дискуссии “Нас 31 млн. Демографическая стратегия: как власть, бизнес и общество будут одолевать вызовы" — читайте в материале.

На мероприятии представители бизнеса и власти обсудили пути решения неотложных проблем, связанных с войной, дефицитом рабочей силы и общим состоянием населения страны. Модератор дискуссионной панели, PR-директор American University Kyiv Оксана Рудюк, задала вопрос о решениях, которые предлагают власти и бизнес для преодоления демографического кризиса.

PR Директор American University Kyiv Оксана Рудюк. Фото: Delo.ua

Первая заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак представила главные тезисы новой стратегии демографического развития страны.

Шесть ключевых направлений демографической стратегии:

Улучшение условий рождаемости. Необходимо создать комфортные условия для женщин, желающих рожать детей, чтобы они могли совмещать материнство и карьеру без экономических потерь. Преодоление преждевременной смертности. Украинские мужчины живут в среднем на 10 лет меньше, чем в ЕС, что обусловлено вредными привычками, низким уровнем медицинской культуры и условиями труда. Развитие активного долголетия. Необходимо готовить рынок труда к старению населения, создавать возможности для трудоустройства людей постарше. Инклюзивность рынка труда. Фокус на привлечение внутреннего ресурса, в том числе людей с инвалидностью, внутри перемещенных лиц, женщин после декрета и т.д. Привлечение мигрантов. Стратегия подразумевает системный подход к иммиграции, включая обучение базовому украинскому языку и адаптацию к законодательству. Создание комфортной среды для жизни с ориентацией на качество жизни и человекоцентрический подход в политике.

Первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Фото: Delo.ua

"Социальная политика, рынок труда и демография — это взаимосвязанные сферы, каждая из которых напрямую влияет на другие. Например, когда мы говорим о рынке труда, то понимаем, что его состояние зависит от количества граждан в стране. Кроме того, важную роль играет структуру населения: сколько людей работает и имеет потенциальную возможность работать", — говорит она.

GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко отметил, что количество работников в компании очень сократилось. До полномасштабной войны на предприятии работало 100 тысяч человек, сейчас их количество составляет 60 тысяч.

Он подчеркнул, что адаптация и реинтеграция людей, которые возвращаются с войны, важна. Для этого в компании внедрили различные курсы для персонала и руководителей, чтобы помочь им адаптировать своих работников-ветеранов, ведь восстановление и поддержка таких людей - это задача, которая требует глубокого внимания и системного подхода.

"Ветеран, который возвращается, чувствует внимание и заботу коллектива", — заметил Олег.

Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко. Фото: Delo.ua

Модератор дискуссии Оксана Рудюк вспомнила, как в начале полномасштабной войны пекарни не закрывались, чтобы обеспечить людей хлебом. Директор HRD "АЛВИВА УКРАИНА", управляющей компании ALVIVA GROUP, Илона Пасечник рассказала, что производство не останавливалось благодаря команде, которая продолжала работать, несмотря на обстрелы.

Она отметила, что компания также столкнулась с дефицитом кадров, в том числе рабочих работников. Илона уверена, что преодолеть эти вызовы можно с помощью автоматизации и устойчивости компании. Именно автоматизация и инвестирование в новые технологии становятся важными направлениями для оптимизации производственных процессов.

"95% наших сотрудников говорят, что им важна стабильность и мы стараемся им это обеспечить", — отметила она.

Директор, HRD "АЛВИВА УКРАИНА" управляющей компании ALVIVA GROUP Илона Пасечник. Фото: Delo.ua

Ректор Университета Киевской школы экономики Тимофей Брик рассказал, что в университете готовят молодежь, которая в будущем станет активными участниками рынка труда. По его словам, современная молодежь значительно отличается от старшего поколения. Например, молодые люди искренне верят в патриотизм, добро и преданность обществу, тогда как старшее поколение больше сосредоточено на благосостоянии и безопасности. Однако молодежь, обладающая сильными качествами, часто не понимает, чем заниматься после учебы.

"Университет — это место, где молодежь может найти себя и заниматься полезными делами. Чтобы привлекать больше молодых людей к обучению, нужно, чтобы они осознали: качественное образование является ключом к будущему страны", — отметил Брик.

Ректор Университета Киевской школы экономики Тимофей Брик. Фото: Delo.ua

Он добавил, что когда наша молодежь видит не современное и некачественное образование, оно перестает им интересоваться, а находящиеся за границей не хотят возвращаться в Украину.

Главный врач, ко-фаундерка Preventa Надежда Крыжановская добавила, что для долголетия человек должен все знать о себе, в частности о своем здоровье. Она подчеркнула, что каждый из нас уже сейчас должен делать все возможное, чтобы жить качественно, эффективно работать и быть счастливыми.

"Надо беспокоиться о сне, ментальном здоровье, еде и думать о себе", — отметила Надежда.

Главный врач, ко-фаундерка Preventa Надежда Крыжановская. Фото: Delo.ua

Участники сошлись во мнении, что только тесное сотрудничество правительства, бизнеса и общества поможет реализовать эффективные политики, поэтому необходимо синхронизировать усилия и работать вместе.