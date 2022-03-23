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На 23 марта согласованы гуманитарные коридоры из Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей, — Верещук
В Украине 23 марта проведут эвакуацию из горячих точек четырех регионов. Людей вывезут из Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей.
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила во время брифинга.
На 23 марта согласовано три маршрута для эвакуации людей из зоны боевых действий в Донецкой области:
- Бердянск – Запорожье (место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);
- Мангушская община – Запорожье (место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Зміна");
- Никольское – Запорожье (место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23).
В 10:00 автобусы подадут к площади напротив спорткомплекса в Бердянске.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из Луганской области людей будут вывозить по двум маршрутам:
- Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11);
- с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).
Отметим, что эти маршруты будут проходить также по другим городам: Лисичанск (место сбора: 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ), Северодонецк (просп. Химиков, 28) и Горное (ул. Гагарина, 13). В этих городах будут делать остановки, чтобы забрать людей.
Для Запорожской области согласовали два маршрута:
- Пологы – Запорожье (место сбора – площадь перед горсоветом);
- Играйполе – Запорожье (место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2).
В Киевской области согласовано четыре маршрута:
- Большая Димерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1);
- Богдановка – Бровары (место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого,219);
- Светильня – Бровары (место сбора – сквер им. Марченко);
- Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви и Броваров.