На 23 марта согласованы гуманитарные коридоры из Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей, — Верещук

В Украине 23 марта проведут эвакуацию из горячих точек четырех регионов. Людей вывезут из Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей.

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Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила во время брифинга.

На 23 марта согласовано три маршрута для эвакуации людей из зоны боевых действий в Донецкой области:

Бердянск – Запорожье (место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);

Мангушская община – Запорожье (место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Зміна");

Никольское – Запорожье (место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23).

В 10:00 автобусы подадут к площади напротив спорткомплекса в Бердянске.

Из Луганской области людей будут вывозить по двум маршрутам:

Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11);

с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).

Отметим, что эти маршруты будут проходить также по другим городам: Лисичанск (место сбора: 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ), Северодонецк (просп. Химиков, 28) и Горное (ул. Гагарина, 13). В этих городах будут делать остановки, чтобы забрать людей.

Для Запорожской области согласовали два маршрута:

Пологы – Запорожье (место сбора – площадь перед горсоветом);

Играйполе – Запорожье (место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2).

В Киевской области согласовано четыре маршрута:

Большая Димерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1);

Богдановка – Бровары (место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого,219);

Светильня – Бровары (место сбора – сквер им. Марченко);

Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви и Броваров.