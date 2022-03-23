На 23 березня узгоджено гуманітарні коридори з Донецької, Луганської, Запорізької та Київської областей, — Верещук

В Україні 23 березня проведуть евакуацію із гарячих точок чотирьох регіонів. Людей вивезуть із Донецької, Луганської, Запорізької та Київської областей.

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Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила під час брифінгу.

На 23 березня погоджено три маршрути для евакуації людей із зони бойових дій у Донецькій області:

Бердянськ - Запоріжжя (місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);

Мангуська громада – Запоріжжя (місце зборів: село Юр'ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна");

Нікольське – Запоріжжя (місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23).

О 10:00 автобуси подадуть до площі навпроти спорткомплексу у Бердянську.

З Луганської області людей вивозитимуть двома маршрутами:

Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11);

с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).

Зазначимо, що ці маршрути проходитимуть також іншими містами: Лисичанськ (місце збору: 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324; РТІ), Сєверодонецьк (просп. Хіміків, 28) та Гірське (вул. Гагаріна, 13). У цих містах робитимуть зупинки, щоб забрати людей.

Для Запорізької області узгодили два маршрути:

Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою);

Грайполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).

У Київській області узгоджено чотири маршрути:

Велика Дімерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1);

Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219);

Светильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка);

Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви та Броварів.