У податковому комітеті ВР розповіли, які підприємства евакуюють за бюджетні кошти в першу чергу

Перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк розповів, які підприємства у пріоритеті уряду для евакуації із зон бойових дій та які варіанти розміщення можуть бути.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

21 березня перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк повідомив Delo.ua, що урядова програма евакуації бізнесу розрахована на будь-яке підприємство, яке знаходиться в зоні ризику та активних бойових дій. При цьому учасником може бути не тільки велике виробництво, але й маленькі бізнеси зі штатом 10-20 осіб.

"Насамперед допомогу держави для вимушеного релокейту отримують стратегічно важливі підприємства та підприємства, які виробляють товари першої необхідності — хліб та іншу їжу, питну воду, одяг та ін. для забезпечення потреб цивільного населення, військових та бійців тероборони", — заявив заступник голови податкового комітету.

За його словами, всі західні області однаково активно залучені до процесу релокації підприємств. Усі ОДА зацікавлені та ефективно працюють, знаходять необхідні площі, бо кожна область зацікавлена у розвитку бізнесу на її території. Тому часто у підприємств навіть є кілька варіантів локацій у різних галузях на вибір. Що потрібно, щоб взяти участь у держпрограмі, та подробиці про релокацію — у матеріалі Delo.ua.

Нагадаємо, що 40 українських підприємств за підтримки уряду вже змогли перенести свої виробничі потужності до західних регіонів країни. Із них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці.