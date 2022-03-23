В налоговом комитете ВР рассказали, какие предприятия эвакуируют за бюджетные средства в первую очередь

Первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, какие предприятия в приоритете у правительства для эвакуации из зон боевых действий и какие варианты размещения могут быть.

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21 марта первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк сообщил Delo.ua, что правительственная программа эвакуации бизнеса рассчитана на любое предприятие, которое находится в зоне риска и активных боевых действий. При этом участником может быть не только крупное производство, но маленькие бизнесы со штатом 10-20 человек.

“В первую очередь помощь государства для вынужденного релокейта получают стратегически важные предприятия и предприятия, производящие товары первой необходимости — хлеб и другую еду, питьевую воду, одежду и др. для обеспечения нужд гражданского населения, военных и бойцов теробороны", — заявил замглавы налогового комитета.

По его словам, все западные области одинаково активно вовлечены в процесс релокации предприятий. Все ОГА заинтересованы и эффективно работают, находят необходимые площади, потому что каждая область заинтересована в развитии бизнеса на ее территории. Поэтому часто у предприятий даже есть по несколько вариантов локаций в разных областях на выбор . Что нужно, чтобы принять участие в госпрограмме, и подробности о релокации — в материале Delo.ua.

Напомним, что 40 украинских предприятий при поддержке правительства уже смогли перенести свои производственные мощности в западные регионы страны. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте.