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На 25 марта согласовали два гуманитарных коридора, — Верещук
В Украине 25 марта проведут эвакуацию людей по двум гуманитарным коридорам. Уполномоченные по вывозу мирных жителей из горячих точек сосредоточатся на Мариуполе и Мелитополе.
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.
Министр сообщила, что 25 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
- Мариуполь - Запорожье (эвакуация на собственном транспорте);
- Мелитополь – Запорожье (место сбора – пожарная часть № 9).
Из Мариуполя люди выезжают на собственном транспорте в Бердянск, где они смогут дозаправить свои авто.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Планируется централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска. Также на въезде в город находится бензовоз. После его допуска мариупольцы, выезжающие на собственных автомобилях, смогут их заправить", — сказала Верещук.
Дозаправить авто можно по следующим адресам:
- проспект Восточный, 4а;
- ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Кроме того, автобусы для эвакуации и с гуманитарным грузом утром 25 марта въехали в Мелитополь.