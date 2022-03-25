На 25 марта согласовали два гуманитарных коридора, — Верещук

В Украине 25 марта проведут эвакуацию людей по двум гуманитарным коридорам. Уполномоченные по вывозу мирных жителей из горячих точек сосредоточатся на Мариуполе и Мелитополе.

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Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.

Министр сообщила, что 25 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

Мариуполь - Запорожье (эвакуация на собственном транспорте);

Мелитополь – Запорожье (место сбора – пожарная часть № 9).

Из Мариуполя люди выезжают на собственном транспорте в Бердянск, где они смогут дозаправить свои авто.

"Планируется централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска. Также на въезде в город находится бензовоз. После его допуска мариупольцы, выезжающие на собственных автомобилях, смогут их заправить", — сказала Верещук.

Дозаправить авто можно по следующим адресам:

проспект Восточный, 4а;

ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Кроме того, автобусы для эвакуации и с гуманитарным грузом утром 25 марта въехали в Мелитополь.