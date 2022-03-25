На 25 березня узгодили два гуманітарні коридори, — Верещук

В Україні 25 березня проведуть евакуацію людей двома гуманітарними коридорами. Уповноважені з вивезення мирних жителів із гарячих точок зосередяться на Маріуполі та Мелітополі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час брифінгу.

Міністр повідомила, що 25 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

Маріуполь – Запоріжжя (евакуація на власному транспорті);

Мелітополь – Запоріжжя (місце збору – пожежна частина № 9).

З Маріуполя люди виїжджають на власному транспорті до Бердянська, де вони зможуть дозаправити свої авто.

"Планується централізована евакуація на автобусах з Бердянська. Також на в'їзді до міста знаходиться бензовоз. Після його допуску маріупольці, які виїжджають на власних автомобілях, зможуть їх заправити", — сказала Верещук.

Дозаправити авто можна за наступними адресами:

проспект Східний, 4а;

вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Крім того, автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем уранці 25 березня в'їхали до Мелітополя.