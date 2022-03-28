На 29 марта согласовали "зеленый" коридор из Энергодара

В Энергодаре согласован "зеленый" коридор на утро 29 марта для легковых автомобилей. Информацию подтвердил городской голова Дмитрий Орлов.

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Люди смогут выехать из города по маршруту Энергодар - Днепрорудное - Скалки - Васильевка - Запорожье. Колонну из легковых авто начнут формировать в 6:30 на улице Курчатова (напротив здания городского совета и "красного" жилого дома).

По всему "зеленому" коридору колонну будут сопровождать медики и спасатели на своем транспорте.

Отметим, что на 28 марта также согласовывали коридор для эвакуации, однако Орлов вечером 27 марта заявил, что местные власти были вынуждены отменить его. При этом на 29 марта уже есть окончательная договоренность по "зеленому" коридору.

Из Запорожья в другие города Украины, в том числе, можно добраться ж/д транспортом. Накануне "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 10 дней вперед на 40 основных внутриукраинских поездов дальнего следования.