На 29 березня погодили "зелений" коридор з Енергодару

В Енергодарі погоджено "зелений" коридор на ранок 29 березня для легкових автомобілів. Інформацію підтвердив міський голова Дмитро Орлов.

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Люди зможуть виїхати з міста за маршрутом Енергодар - Дніпрорудне - Скалки - Васильівка - Запоріжжя. Колону з легкових авто почнуть формувати о 6:30 на вулиці Курчатова (напроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку).

По всьому "зеленому" коридору колону супроводжуватимуть медики та рятувальники на своєму транспорті.

Зазначимо, що на 28 березня також погоджували коридор для евакуації, проте Орлов увечері 27 березня заявив, що місцева влада була змушена скасувати його. При цьому на 29 березня вже є остаточна домовленість щодо "зеленого" коридору.

З Запоріжжя до інших міст України, в тому числі, можна дістатися залізничним транспортом. Напередодні "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на 10 днів уперед на 40 основних внутрішньоукраїнських поїздів далекого прямування.