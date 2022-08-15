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Нацполиция и Uklon запустили проект поиска пропавших детей
Национальная полиция и онлайн-сервис вызова автомобилей Uklon начали сотрудничество по поиску пропавших детей.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
"Пользователи мобильного приложения Uklon, находящиеся неподалеку от места исчезновения ребенка, будут получать информацию о пропавших малышах", - говорится в сообщении.
Полиция просит не игнорировать такие уведомления и обращаться при наличии информации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"При поиске несовершеннолетних важна каждая минута", - отметили в МВД.
Как сообщили в пресс-службе Uklon, подробная информация о розыске и фотографии ребенка будет распространяться среди пользователей сервиса именно в тех зонах, где его в последний раз видели.
Отметим, в Украине заработал государственный портал по розыску детей – информационная платформа "Дети войны".