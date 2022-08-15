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Категория
Общество
Дата публикации

Нацполиция и Uklon запустили проект поиска пропавших детей

Нацполиция и Uklon запустили проект поиска пропавших детей

Национальная полиция и онлайн-сервис вызова автомобилей Uklon начали сотрудничество по поиску пропавших детей.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Пользователи мобильного приложения Uklon, находящиеся неподалеку от места исчезновения ребенка, будут получать информацию о пропавших малышах", - говорится в сообщении.

Полиция просит не игнорировать такие уведомления и обращаться при наличии информации.

"При поиске несовершеннолетних важна каждая минута", - отметили в МВД.

Как сообщили в пресс-службе Uklon, подробная информация о розыске и фотографии ребенка будет распространяться среди пользователей сервиса именно в тех зонах, где его в последний раз видели.

Отметим, в Украине заработал государственный портал по розыску детей – информационная платформа "Дети войны".

Автор:
Светлана Манько