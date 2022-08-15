Нацполіція та Uklon запустили проєкт пошуку зниклих дітей

Національна поліція та онлайн-сервіс виклику автомобілів Uklon розпочали співпрацю задля пошуку зниклих дітей.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Користувачі мобільного застосунку Uklon, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, будуть отримувати інформацію про зниклу малечу", - зазначено в повідомленні.

Поліція просить не ігнорувати такі сповіщення і звертатися у разі наявності інформації.

“Під час пошуку неповнолітніх важлива кожна хвилина”, — зазначили в МВС.

Як повідомили в пресслужбі Uklon, детальна інформація про розшук і світлина дитини буде поширюватися серед користувачів сервісу саме в тих зонах, де її востаннє бачили.

Зазначимо, в Україні запрацював державний портал з розшуку дітей – інформаційна платформа "Діти війни".