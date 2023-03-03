"Народные Спартаны": военным уже передали первую партию бронетранспортеров (ВИДЕО, ФОТО)

Фонд Сергея Притулы закупил более 100 бронетранспортеров за донаты, которые собирали в ноябре 2022 года на британские Спартаны. Первая партия уже была передана Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщил телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации! 101 бронетранспортер", - отметил он.

По его словам, первую партию из 24 бронетранспортеров уже передали военным.

В фонде Сергея Притулы добавили, что закупленные бронетранспортеры прошли обслуживание в Великобритании. Техника подготовлена для установки связи и вооружения.

Среди этих 101 единиц есть техника 8 моделей: FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson.

"Народные Спартаны" заедут в страну несколькими очередями, учитывая сложность логистики.

Напомним, Фонд Сергея Притулы 2 ноября объявил новый сбор средств для ВСУ – планировали собрать 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Через полтора дня было собрано 236 миллионов гривен.