"Народні Спартани": військовим вже передали першу партію бронетранспортерів (ВІДЕО, ФОТО)

Фонд Сергія Притули закупив більше 100 бронетранспортерів за донати, які збирали ще у листопаді 2022 року на британські Спартани. Першу партію вже передали Збройним силам України.

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Про це повідомив телеведучий та волонтер Сергій Притула.

"За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації! 101 бронетранспортер", - зазначив він.

За його словами, першу партію з 24 бронетранспортерів вже передали військовим.

У фонді Сергія Притули додали, що закуплені бронетранспортери пройшли обслуговування у Великобританії. Техніка підготовлена до установки зв’язку та озброєння.

Серед цих 101 одиниць є техніка 8 моделей: FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson.

"Народні Спартани" заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики.

Нагадаємо, Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

За півтори доби було зібрано 236 мільйонів гривень.