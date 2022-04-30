Одесса получила новые комплексы ПВО

В Одессе силы противовоздушной обороны получили новые комплексы ПВО.

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Об этом в заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Наши силы ПВО получили новые комплексы для борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим. Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу», — отметил она.

Напомним, в Одессе вводят длинный комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.