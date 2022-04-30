Одеса отримала нові комплекси ППО

В Одесі сили протиповітряної оборони набули нових комплексів ППО.

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Про це заявив глава Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Наші сили ППО отримали нові комплекси боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція продовжується: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до "затяжної" комендантської години», — наголосила вона.

Нагадаємо, в Одесі вводять довгу комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня. Заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.