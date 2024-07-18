Рада декриминализировала мелкие кражи: какой порог установили

18 июля Верховная Рада приняла ряд правок в законопроект №11068, который нормирует вопросы административной ответственности за мелкое похищение чужого имущества и декриминализует кражи на сумму до 3000 гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" соответствующие правки проголосовали 243 депутата.

Согласно новым правкам, порог уголовной ответственности за кражу повышен с 302,8 до 3000 гривен. Это означает, что воровство на сумму до 3000 гривен теперь считается административным правонарушением, а не уголовным преступлением.

В то же время усилена административная ответственность за мелкие кражи. Теперь за кражу до 757 гривен предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен. Если сумма похищенного составляет от 758 до 3028 грн, штраф составит от 1700 до 5100 грн. За повторную кражу штраф значительно растет – от 8500 до 17000 гривен.

Согласно пояснительной записке, поскольку в Украине действует военное положение, совершение кражи автоматически квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Поэтому в судебном реестре появляются такие приговоры, как пять лет условно за кражу бутылки спиртного или детских подгузников.

Новый закон имеет целью сбалансировать систему наказаний за мелкие правонарушения, уменьшить нагрузку на уголовную юстицию и одновременно усилить ответственность за административные правонарушения. Ожидается, что эти изменения помогут более эффективно бороться с мелкими воровством и рационализировать работу правоохранительных органов.

Напомним, 22 мая Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, вносящий изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, устанавливая административную ответственность за кражи имущества стоимостью до 4552 гривен.

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