Вместо уголовной ответственности – административная: Рада хочет декриминализировать кражи

22 мая Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, вносящий изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, устанавливая административную ответственность за кражи имущества стоимостью до 4552 гривен.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Совет принял за основу #11068 о декриминализации кражи стоимостью до 4552 гривен . За в первом - 265", - написал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, похищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость будет превышать три не облагаемых налогом минимума доходов граждан, что в 2024 году составит 4552 гривны.

Законопроект также предусматривает введение значительных штрафов за мелкие кражи. За воровство имущества на сумму от 757 до 4542 гривен штраф будет составлять от 850 до 5100 гривен. За повторную кражу сумма штрафа вырастет до 5100 – 8500 гривен.

Сейчас воровство считается мелким, если стоимость имущества на момент преступления не превышает 302,8 грн по состоянию на 2024 год.

Из-за военного положения в Украине любая кража автоматически квалифицируется по ч.4 ст.185 УКУ и наказывается от 5 до 8 лет тюрьмы. Из-за этого случаются случаи, когда люди получают 5 лет условно даже за мелкие кражи, например, бутылки виски или шоколада.

Научно-экспертное управление ВРУ признало, что нынешний порог для уголовной ответственности слишком низок. Однако предложенные изменения потребуют корректировки ряда статей Уголовного кодекса.

Заметим, что в 2023 году в украинских судах рассматривалось 3157293 дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел.

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