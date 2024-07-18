Рада декриміналізувала дрібні крадіжки: який поріг встановили

18 липня Верховна Рада прийняла низку правок до законопроєкту №11068, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна і декриміналізує крадіжки на суму до 3000 гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" відповідні правки проголосували 243 депутати.

Згідно з новими правками, поріг кримінальної відповідальності за крадіжку підвищено з 302,8 до 3000 гривень. Це означає, що крадіжки на суму до 3000 гривень тепер вважаються адміністративним правопорушенням, а не кримінальним злочином.

Водночас посилено адміністративну відповідальність за дрібні крадіжки. Тепер за крадіжку до 757 гривень передбачено штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо сума викраденого становить від 758 до 3028 гривень, штраф складе від 1700 до 5100 гривень. За повторну крадіжку штраф значно зростає - від 8500 до 17000 гривень.

Згідно з пояснювальною запискою, оскільки в Україні діє воєнний стан, вчинення крадіжки автоматично кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Через це у судовому реєстрі з'являються такі вироки, як п'ять років умовно за крадіжку пляшки спиртного або дитячих підгузків.

Новий закон має на меті збалансувати систему покарань за дрібні правопорушення, зменшити навантаження на кримінальну юстицію та водночас посилити відповідальність за адміністративні правопорушення. Очікується, що ці зміни допоможуть більш ефективно боротися з дрібними крадіжками та раціоналізувати роботу правоохоронних органів.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлюючи адміністративну відповідальність за крадіжки майна вартістю до 4552 гривень.

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