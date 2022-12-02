Рада исправила неконституционность закрытия уголовных дел в случае декриминализации преступлений

Верховная Рада заменила неконституционную норму Уголовного процессуального кодекса о закрытии уголовных производств в случаях, когда вступил в силу закон, отменивший уголовную ответственность за соответствующее деяние, “совершенное лицом”.

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За принятие соответствующего законопроекта №7630 во втором чтении и в целом 1 декабря проголосовало 290 депутатов, однако еще четверо воздержались.

Законом исключается отмененный Конституционным судом пункт 4 части 1 статьи 284 из УПК и заменяется новым пунктом 4-1 с похожей формулировкой, согласно которой дела закрываются, если утратил силу закон, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния.

Применение мер обеспечения в случае такой декриминализации не допускается (кроме ареста имущества с целью сохранения вещественных доказательств), а уже установленные прекращают действие с момента декриминализации.

Закрытие производства по основанию, предусмотренному новым пунктом, осуществляется прокурором, если сам подозреваемый против этого не возражает. При отсутствии согласия подозреваемого производство продолжается в общем порядке с особенностями, дополнительно прописанными новой главой УПК.

Прокурор в таком случае завершает расследование и предоставляет подозреваемому и его защите материалы дела. После их ознакомления с материалами он подает ходатайство о закрытии производства из-за декриминализации в суд.

Если суд устанавливает совершение декриминализированного деяния, он закрывает дело по основанию декриминализации, а если не устанавливает – по основанию либо отсутствия события преступления, либо отсутствия в деянии состава преступления.

Если в ходе судебного разбирательства сам суд переспрашивает такого обвиняемого относительно его согласия на закрытие дела, и тот меняет мнение, суд закрывает дело именно из-за декриминализации и не продолжает устанавливать, имело ли место соответствующее декриминализированное деяние.

Напомним, что КС, признав в начале июня пункт 4 части 1 статьи 284 УПК неконституционным, подробно объяснил свою мотивацию тем, что последствия декриминализации преступлений в этом аспекте не были урегулированы.

Так, поскольку закрытие дел в этом случае не является реабилитирующим обстоятельством, оно фактически предусматривало констатацию факта совершения лицом преступления, что подвергало сомнению его невиновность.

Кроме того, закрытие производства без согласия лица ограничивало его право на защиту и могло приводить к ситуациям, когда человек считается привлекавшимся к уголовной ответственности, хотя преступления не совершал.

Также КС указывал на некорректную формулировку в УПК о "совершенном лицом" деянии, которая уже фактически указывала на безоговорочную виновность человека. Суд тогда отсрочил отмену неконституционной нормы на три месяца и установил, что Рада должна урегулировать этот вопрос, что она, хотя и после утраты силы спорной нормы, сделала.

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