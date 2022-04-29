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Ракетный удар по Фастову: разрушены два дома, два человека госпитализированы
В результате двух ракетных ударов по территории Фастовской общины, которые оккупанты нанесли 28 апреля, около десяти домов получили повреждения, госпитализированы два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"В результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. Разрушены два дома, около десяти получили повреждения. Двое пострадавших доставлены в больницу", — говорится в сообщении правоохранителей.
Сейчас на месте работают работники ГСЧС. Полицейские документируют последствия взрыва.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 28 апреля по Киеву и Фастову были нанесены ракетные удары во время официального визита генсека ООН Антонио Гуттериша. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк с горькой иронией назвал это "открыткой из Москвы" и призвал исключить Россию из Совбеза ООН.