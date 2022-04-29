Ракетний удар по Фастову: зруйновано два будинки, дві людини госпіталізовані

Внаслідок двох ракетних ударів по території Фастівської громади, які окупанти завдали 28 квітня, близько десяти будинків отримали пошкодження, госпіталізовано двох людей.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об’єкти, на яких виникла пожежа. Зруйновано два будинки, близько десяти зазнали пошкоджень. Двох потерпілих доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі на місці працюють працівники ДСНС. Поліцейські документують наслідки вибуху.

Нагадаємо, 28 квітня по Києву та Фастову було завдано ракетних ударів під час офіційного візиту генсека ООН Антоніо Гутерріша. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк із гіркою іронією назвав це "листівкою з Москви" і закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН.