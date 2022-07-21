С 24 февраля из Украины выехали 9,5 млн человек

По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, более 9,5 миллионов человек пересекли границу Украины (выехали из страны) после того, как Россия развязала полномасштабную войну против украинского народа.

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Из них 5,9 млн человек были зарегистрированы как беженцы из Украины и поселились в Европе. Согласно данным, собранным Агентством ООН по делам беженцев, еще 3,7 миллиона беженцев из Украины зарегистрировались для получения временной защиты или аналогичных национальных схем защиты в ЕС.

"Эскалация международного вооруженного конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покидать свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", – отмечает агентство.

Впрочем, в ООН не уточнили сколько точно людей вернулись в Украину за время полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что Европа также ожидает около 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидаемым голодом из-за войны в Украине.