З 24 лютого з України виїхали 9,5 млн людей

За оцінками Агентства ООН у справах біженців, понад 9,5 мільйона людей перетнули кордон України (виїхали із країни) після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти українського народу.

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З них 5,9 млн осіб були зареєстровані як біженці з України та оселилися у Європі. Згідно з даними, зібраними Агентством ООН у справах біженців, ще 3,7 мільйона біженців з України зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в ЄС.

"Ескалація міжнародного збройного конфлікту в Україні призвела до жертв серед цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури, що змусило людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги", – зазначає агентство.

Втім в ООН не уточнили скільки точно людей повернулися в Україну за час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що Європа також очікує приблизно 150 тисяч мігрантів із Африки та Близького Сходу до кінця цього року. Така хвиля, за прогнозами, може бути спровокована продовольчою кризою та очікуваним голодом через війну в Україні.