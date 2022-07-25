С начала российского вторжения в Украине уволили 8,5 тыс. госслужащих

С начала вторжения России в Украину 24 февраля в Украине было уволено 8,5 тыс. госслужащих, а более 7 тысяч были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по вопросам государственной службы.

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Согласно сообщению по состоянию на 1 июля в украине работает 168 140 госслужащих. Из них 127 тысяч работают в штатном режиме, почти 14 тысяч - дистанционно, более 18 тысяч находятся на простое и почти 7 тысяч в отпуске без сохранения заработной платы.

Количество уволенных госслужащих за период военного положения – 8 479 человек, а количество госслужащих, которые находятся на территории Украины, захваченной агрессором, или в пределах районов боевых действий – 7 451 человек.

В ВСУ служат 3 568 госслужащих, количество погибших на войне - 53.

Кроме того 6739 женщин-госслужащих выехали за границу, спасая детей от российской вооруженной агрессии.

Напомним, что – согласно данным Международной организации труда – с момента российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. По оценкам исследования, если боевые действия обострятся, потери рабочих мест возрастут до семи миллионов человек.