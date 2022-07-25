З початку російського вторгнення в Україні звільнили 8,5 тис. держслужбовців

З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого в Україні було звільнено 8,5 тис. держслужбовців, а понад 7 тисяч було відправлено у неоплачувану відпустку. Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань державної служби.

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Згідно з повідомленням, станом на 1 липня в Україні працює 168 140 держслужбовців. З них 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч - дистанційно, понад 18 тисяч перебувають на простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати.

Кількість звільнених держслужбовців за період військового стану – 8 479 осіб, а кількість держслужбовців, які перебувають на території України, захопленої агресором, або в межах районів бойових дій – 7 451 особа.

У ЗСУ служать 3568 держслужбовців, кількість загиблих на війні - 53.

Крім того, 6739 жінок-держслужбовців виїхали за кордон, рятуючи дітей від російської збройної агресії.

Нагадаємо, що – згідно з даними Міжнародної організації праці – з моменту російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць. За оцінками дослідження, якщо бойові дії загостряться, втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів.