С начала вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские войска выпустили по Украине 3,5 тыс. ракет. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

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Согласно сообщению, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

Около 200 тысяч квадратных километров территории Украины нуждается в разминировании. При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более двух тысяч авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", — отмечается в сообщении.

Напомним, за шесть месяцев войны против Украины Россия нанесла ущерб экологии на триллион гривен.