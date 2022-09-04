З початку вторгнення Росія випустила Україною 3,5 тис. ракет

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російські війська випустили Україною 3,5 тис. ракет. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

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Згідно з повідомленням, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.

Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території України потребує розмінування. При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 186 тисяч боєприпасів та понад дві тисячі авіабомб.

"Наслідки рашистських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за шість місяців війни проти України Росія завдала збитків екології на трильйон гривень.