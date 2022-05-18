Секретные документы в украинских архивах были уничтожены в первый день войны - глава Госархивслужбы

Сотрудники Государственной архивной службы в первые дни полномасштабной войны России против Украины сработали достаточно эффективно, в частности в вопросе уничтожения секретных документов. Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава ведомства Анатолий Хромов.

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"По секретным документам: у нас таких не так много, мы одна из наиболее открытых архивных систем, но есть документы, содержащие государственную тайну. Это хуже всего для государства, если враг захватит документы с ограниченным доступом, содержащие государственную тайну. Поэтому в первый день полномасштабной войны все вышли на работу и обеспечили уничтожение этих документов в установленном порядке", - сообщил он.

Хромов также отметил, что сейчас под российской оккупацией находится около 1-2% украинских архивных документов. По его словам, речь идет о десятках учреждний, где хранились такие документы.

"В основном это относительно небольшие структурные подразделения. Если в областном архиве находится 1-2 млн единиц хранения, то в архивных подразделениях райадминистраций, которые, возможно, захвачены, может быть 20-30 тысяч единиц. И на фоне того, что в Украине хранится 86 млн единиц, мы можем говорить, что под оккупацией находится 1-2% архивных документов, что относительно немного", - сказал он.

По словам главы ведомства, из Донецкой и Луганской области большинство документов были эвакуированы, однако некоторые все же попали в итоге в архивы "ЛНР" и "ДНР", созданные в 2014 году на базе бывших государственных архивов Луганской и Донецкой областей.

"Знаем случай, что из Волновахи не успели вывезти документы и, по непроверенным данным, из районного архива документы похищены террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР" и перевезены на ранее оккупированные территории Донбасса", - отметил Хромов.

Из Херсона же, как сообщил руководитель Госархивслужбы, не удалось эвакуировать почти ничего, поскольку контроль над архивами был потерян очень быстро.