Секретні документи в українських архівах було знищено у перший день війни - голова Держархівслужби

Співробітники Державної архівної служби у перші дні повномасштабної війни Росії проти України спрацювали досить ефективно, зокрема щодо знищення секретних документів. Про це розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова відомства Анатолій Хромов.

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"Щодо секретних документів: у нас таких не так багато, ми одна з найбільш відкритих архівних систем, але є документи, які містять державну таємницю. Це найгірше для держави, якщо ворог захопить документи з обмеженим доступом, які містять державну таємницю. Тому в перший день повномасштабної війни всі вийшли на роботу та забезпечили знищення цих документів у встановленому порядку", - повідомив він.

Хромов також зазначив, що зараз під російською окупацією перебуває близько 1-2% українських архівних документів. За його словами, йдеться про десятки установ, де зберігалися такі документи.

"В основному це відносно невеликі структурні підрозділи. Якщо в обласному архіві знаходиться 1-2 млн одиниць зберігання, то в архівних підрозділах райадміністрацій, які, можливо, захоплені, може бути 20-30 тисяч одиниць. І на фоні того, що в Україні зберігається 86 млн одиниць, ми можемо говорити, що під окупацією перебуває 1-2% архівних документів, що відносно небагато", - сказав він.

За словами голови відомства, з Донецької та Луганської області більшість документів було евакуйовано, проте деякі все ж таки потрапили в результаті до архівів "ЛНР" та "ДНР", створених у 2014 році на базі колишніх державних архівів Луганської та Донецької областей.

Знаємо випадок, що з Волновахи не встигли вивезти документи і, за неперевіреними даними, з районного архіву документи викрадені терористами так званих "ЛНР" та "ДНР" та перевезені на раніше окуповані території Донбасу", - зазначив Хромов.

З Херсона ж, як повідомив керівник Держархівслужби, не вдалося евакуювати майже нічого, оскільки контроль над архівами було втрачено дуже швидко.