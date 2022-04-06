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Спустя месяц в Луганской области возобновлены выплаты по больничным
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля до начала апреля в Луганской области не выплачивали больничные из-за активных боевых действий. 6 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что выплаты в регионе возобновили.
В апреле 5500 жителей области получат свои выплаты по больничным листам. В регион уже поступили деньги для этого.
Известно, что за первые пять дней апреля профинансировали заявления-расчеты страхователей Луганской области, которые были приняты от работодателей 7 февраля.
"В течение недели будут профинансированы заявления-расчеты, принятые с 8 по 21 февраля 2022 года. Таким образом, выплаты по больничным получат 5548 человек на общую сумму 11 млн 390 тысяч гривен", — отметил Гайдай.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так как бои в регионе продолжаются, страхователям рекомендовано заключить договор для передачи электронных документов в Фонд социального страхования Украины.
Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине оформление всех больничных листов происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.
Тогда электронные больничные листы внедряли, чтобы, в том числе, более эффективно бороться с коррупцией. В условиях войны это позволяет оформить документ без риска для жизни.
Фото: ua.depositphotos.com