Через місяць активних боїв у Луганській області відновлено виплати по лікарняних

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого до початку квітня в Луганській області не виплачували лікарняні через активні бойові дії. 6 квітня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що виплати в регіоні відновили.

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У квітні 5500 жителів області отримають свої виплати за лікарняними листками. До регіону вже надійшли гроші для цього.

Відомо, що за перші п'ять днів квітня профінансували заяви-розрахунки страхувальників Луганської області, прийняті від роботодавців 7 лютого.

"Протягом тижня буде профінансовано заяви-розрахунки, прийняті з 8 по 21 лютого 2022 року. Таким чином, виплати за лікарняними отримають 5548 осіб на загальну суму 11 млн 390 тис гривень", — зазначив Гайдай.

Оскільки бої в регіоні продовжуються, страхувальникам рекомендовано укласти договір для передачі електронних документів до Фонду соціального страхування України.

Фото: ua.depositphotos.com