США приняли более 100 тыс. украинских беженцев

С начала полномасштабного российского вторжения США приняли более 100 тыс. российских беженцев. Об этом сообщает CBS News.

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Ссылаясь на данные американского правительства издание отмечает, что десятки тысяч украинцев, ступивших на территорию США после вторжения 24 февраля, прибыли через различные иммиграционные каналы и с разным правовым статусом, большинство из них с временным разрешением на пребывание в стране.

Так, около 47 тыс. украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам, почти 30 тыс. прибыли по частной спонсорской программе, а вдоль американо-мексиканской границы было допущено более 22 тыс. украинских граждан. Лишь что 500 украинцев въехали в страну по традиционной системе беженцев.

Только украинцы, въехавшие в США по иммиграционной визе или по программе приема беженцев, имеют прямой путь к постоянному проживанию и, в конечном итоге, к гражданству США. Однако эти иммиграционные пути обычно занимают годы из-за собеседований, проверки и других шагов.

Однако украинцы на территории США могут просить убежища, которое, в случае предоставления, позволит им получить статус резидента.

Напомним, США ранее заявили о готовности принять до 100 тысяч беженцев из Украины. Тем, кто будет соответствовать требованиям, выдадут разрешение на въезд в страну и временный статус сроком до 2 лет, который даст право на работу.