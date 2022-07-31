США прийняли понад 100 тис. українських біженців

З початку повномасштабного російського вторгнення США ухвалили понад 100 тис. російських біженців. Про це повідомляє CBS News.

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Посилаючись на дані американського уряду, видання зазначає, що десятки тисяч українців, що ступили на територію США після вторгнення 24 лютого, прибули через різні імміграційні канали і з різним правовим статусом, більшість із них з тимчасовим дозволом на перебування в країні.

Так, близько 47 тис. українців прибули до США за тимчасовими чи імміграційними візами, майже 30 тис. прибутків за приватною спонсорською програмою, а вздовж американо-мексиканського кордону було допущено понад 22 тисячі українських громадян. Щойно 500 українців в'їхали до країни за традиційною системою біженців.

Лише українці, які в'їхали до США за імміграційною візою чи за програмою прийому біженців, мають прямий шлях до постійного проживання та, зрештою, до громадянства США. Однак ці імміграційні шляхи зазвичай займають роки через співбесіди, перевірки та інші кроки.

Проте українці на території США можуть просити притулку, який, у разі надання, дозволить їм отримати статус резидента.

Нагадаємо, США раніше заявили про готовність прийняти до 100 тисяч біженців із України. Тим, хто відповідатиме вимогам, видадуть дозвіл на в'їзд у країну та тимчасовий статус строком до 2 років, який надасть право на роботу.