Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"

Фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач будет представлять Украину среди соискателей номинации на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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Об этом 8 сентября в Facebook сообщил украинский оскаровский комитет.

В фильме рассказывается история о семье, живущей на российско-украинской границе. Семья оказывается в эпицентре катастрофы – сбитие российскими военными пассажирского Boeing МН17.

Когда Ирка и Толик ожидают рождение первой ребенка , война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого " Боинга ". Женщина отказывается эвакуироваться , даже когда деревня увлекают вооружены группировку », - описали сюжет в комитете.

По информации Forbes , Госкино выделило на работу 20,8 млн грн, что составило 80% бюджета, еще 20% дала Турция.

В национальном отборе принимали участие фильм "Клондайк" и фильм "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марианна Бушана. Победитель был избран путем голосования членами Украинского оскаровского комитета, председателем которого является Алик Шпилюк.

Напомним, в 2021 году от Украины за премию "Оскар" боролся фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит, в 2020 году - "Атлантида" Валентина Васяновича.