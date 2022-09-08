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Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"

Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"

Фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач будет представлять Украину среди соискателей номинации на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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Об этом 8 сентября в Facebook сообщил украинский оскаровский комитет.

В фильме рассказывается история о семье, живущей на российско-украинской границе. Семья оказывается в эпицентре катастрофы – сбитие российскими военными пассажирского Boeing МН17.

Когда Ирка и Толик ожидают рождение первой ребенка , война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого " Боинга ". Женщина отказывается эвакуироваться , даже когда деревня увлекают вооружены группировку », - описали сюжет в комитете.

По информации Forbes , Госкино выделило на работу 20,8 млн грн, что составило 80% бюджета, еще 20% дала Турция.

В национальном отборе принимали участие фильм "Клондайк" и фильм "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марианна Бушана. Победитель был избран путем голосования членами Украинского оскаровского комитета, председателем которого является Алик Шпилюк.

Напомним, в 2021 году от Украины за премию "Оскар" боролся фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит, в 2020 году - "Атлантида" Валентина Васяновича.

Автор:
Вита Молодан