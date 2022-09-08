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Суспільство
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Україна обрала фільм для боротьби за премію “Оскар”

Україна обрала фільм для боротьби за премію “Оскар”

Фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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Про це 8 вересня в Facebook повідомив Український оскарівський комітет.

У фільмі розповідається історія про родину, яка живе на російсько-українському кордоні. Сім'я опиняється в епіцентрі катастрофи – збиття російськими військовими пасажирського Boeing МН17.

"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", — описали сюжет в комітеті.

За інформацією Forbes, Держкіно виділило на роботу 20,8 млн грн, що склало 80% бюджету, ще 20% дала Туреччина.

У національному відборі брали участь фільм "Клондайк" та стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана. Переможця було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Алік Шпилюк.

Нагадаємо, у 2021 році від Україні за премію "Оскар" боровся фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит, у 2020 році - "Атлантида" Валентина Васяновича.

Автор:
Віта Молодан