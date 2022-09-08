Україна обрала фільм для боротьби за премію “Оскар”

Фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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Про це 8 вересня в Facebook повідомив Український оскарівський комітет.

У фільмі розповідається історія про родину, яка живе на російсько-українському кордоні. Сім'я опиняється в епіцентрі катастрофи – збиття російськими військовими пасажирського Boeing МН17.

"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", — описали сюжет в комітеті.

За інформацією Forbes, Держкіно виділило на роботу 20,8 млн грн, що склало 80% бюджету, ще 20% дала Туреччина.

У національному відборі брали участь фільм "Клондайк" та стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана. Переможця було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Алік Шпилюк.

Нагадаємо, у 2021 році від Україні за премію "Оскар" боровся фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит, у 2020 році - "Атлантида" Валентина Васяновича.