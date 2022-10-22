Украинцам рассылают вредоносные письма от имени Генштаба - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о рассылке вредоносных электронных писем якобы от имени Генштаба.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госспецсвязи.

"В сообщениях содержалась ссылка на загрузку "приказа", перейдя по которой жертва попадала на страницу с уведомлением о необходимости обновления программного обеспечения (PDF Reader). Нажатие на кнопку "загрузки" приводит к загрузке вредоносной программы RomCom", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт распространения таких писем был обнаружен 21 октября. Также в этот день зафиксировали опасные рассылки электронных писем и сообщений в мессенджеры якобы от Службы безопасности Украины. Госспецсвязи не исключает , что подобные сообщения могут поступать и якобы от имени других органов государства.

"Проведенный командой CERT-UA анализ вредной активности позволяет ассоциировать ее с деятельностью группы Tropical Scorpius (Unit42) aka UNC2596 (Mandiant), которая ответственна за распространение вредоносного ПО Cuba Ransomware", - отмечают в пресс-службе.

Госспецсвязи рекомендует гражданам соблюдать правила кибергигиены. Так, перед открытием письма рекомендуют присматриваться к теме письма и проверять почту адресата, в частности, обращать внимание на домен. Также нельзя открывать и загружать файлы, вложенные в подозрительное письмо.

Напомним, в июле Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждала о новой кибератаке на государственные организации Украины из-за рассылки электронных писем.