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Общество
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Украинцам разрешили регистрировать акты гражданского состояния за границей

Украинцам разрешили регистрировать акты гражданского состояния за границей

Во вторник, 24 января, Кабмин одобрил предоставление возможности гражданам Украины, находящимся за границей, получать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния вне зависимости от места жительства или пребывания, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Такое решение будет действовать только в условиях военного положения

"Зарубежные дипломатические учреждения Украины получают возможность с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан осуществлять такую государственную регистрацию, вносить изменения в актовые записи, возобновлять и аннулировать их независимо от места хранения бумажного носителя актовой записи гражданского состояния", – сообщил Мельник.

Также, по его словам, они смогут повторно выдавать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и выписках из реестра.

Напомним, что на этом же заседании правительство согласовало проекты указов Президента Украины о   увольнение пяти глав областных военных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Автор:
Максим Беркаль