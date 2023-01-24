Украинцам разрешили регистрировать акты гражданского состояния за границей

Во вторник, 24 января, Кабмин одобрил предоставление возможности гражданам Украины, находящимся за границей, получать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния вне зависимости от места жительства или пребывания, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Такое решение будет действовать только в условиях военного положения

"Зарубежные дипломатические учреждения Украины получают возможность с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан осуществлять такую государственную регистрацию, вносить изменения в актовые записи, возобновлять и аннулировать их независимо от места хранения бумажного носителя актовой записи гражданского состояния", – сообщил Мельник.

Также, по его словам, они смогут повторно выдавать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и выписках из реестра.

Напомним, что на этом же заседании правительство согласовало проекты указов Президента Украины о увольнение пяти глав областных военных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.